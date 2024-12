RFV, Fino alle 20.30 live con "Il nido della Rondine"

FirenzeViola.it

Come ogni lunedì, a chiusura del palinsesto di Radio FirenzeViola dopo "Garrisca al Vento" ora in diretta, dalle 19 sarà la volta della trasmissione "Il Nido della Rondine", a cura della Rondinella Marzocco in diretta fino alle 20.30. Potrete seguire la programmazione di Radio FirenzeViola in streaming, tramite app o da pc anche in video. Potrete inoltre seguirla anche in tv, smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.