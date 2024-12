CALAMAI, Bove chiude oggi la prima battaglia. Forza Edo

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero l'intervento a cui si sottoporrà Edoardo Bove per l'installazione del defibrillatore sottocutaneo: "Chiude la prima fase di una battaglia lunga. Questo intervento mette intanto in sicurezza la sua vita.

Tutti noi sogniamo di rivederlo in campo e magari con la maglia della Fiorentina, ma oggi la priorità è permettere a questo ragazzo di lasciare l'ospedale, tornare a casa e cominciare a pensare quale può essere il suo percorso di vita, non solo sportivo. Mai come in questo momento diciamo: 'Forza Edoardo, siamo tutti accanto a te!'".