VIOLA, Niente cena con gli sponsor. Lask in arrivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina si accinge a tornare in campo, giovedì sera, per la quinta giornata del maxi-girone di Conference League contro il Lask. Una gara in cui, scrive La Gazzetta dello Sport, Palladino dovrà monitorare soprattutto le condizioni di Marin Pongracic, out contro il Cagliari per una botta alla coscia. Gli avversari di turno, austriaci, sono allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano, il cinquantenne Markus Schopp, ex centrocampista che ha giocato nel Brescia dal 2001 al 2005. La sua squadra settima in campionato e sconfitta anche sabato dal Wolfsberg, ha ottenuto soltanto due pareggi in quattro partite di Conference, col Djurgarden e col Circle Bruges.

La gara infrasettimanale verrà iniziata a preparare oggi dalla Fiorentina, visto il giorno di riposo concesso ieri da Palladino dopo il successo di domenica col Cagliari. Una giornata, quella di ieri, che doveva culminare con la cena con gli sponsor, ma - come anticipato da FirenzeViola.it - la tragedia di Calenzano ha indotto la dirigenza del club ad annullare quello che sarebbe stato un evento di festa.