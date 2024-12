COR.SPORT, Beltran terzo assistman della A: che numeri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Ci è voluto tempo, ma Lucas Beltran si sta riscoprendo in un ruolo tutto suo, un 'Nueve y medio' come lo chiamerebbero dalle sue parti, da trequartista con spiccate attitudini al sacrificio. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, dove si sottolinea il suo rendimento recente (come già fatto su queste pagine), certificato dai numeri da ottimo rifinitore: oltre ai due assist nelle ultime due di campionato, ne sono arrivati altri tre, in una speciale classifica che vede solo due calciatori in Serie A, Nuno Tavares (8 assist) e Marcus Thuram (6) prima di lui.

Ma l'ex River non è solo questo. Rispetto all'attaccante che veniva spostato sistematicamente in ogni contrasto al primo anno in Italia, Beltran ha rinforzato la corazza della sua armatura. Ed è prezioso soprattutto nel primo pressing. Ora viene il bello col rientro di Gudmundsson: sta a Palladino far coesistere Colpani, l'islandese ex Genoa, Beltran e Kean, tutti in campo, per una manciata di minuti. Una Fiorentina a trazione offensiva, esperimento riproponibile più in là, magari a partita in corso. Adesso Palladino studia un assetto ad hoc per il periodo: l'albero di Natale, un 4-3-2-1 con un centrocampista in più e la possibilità di schierare l'islandese e il Vikingo a supporto di Kean.