COR. FIO, Operazione Bove, fatta per prendere tempo

© foto di Federico De Luca 2024

Le novità sulla situazione di Edoardo Bove trovano ampio spazio nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che riparte dalla decisione, presa nelle ultime ore, di impiantare al centrocampista viola un defibrillatore esterno. Un'operazione che permetterà a Bove di lasciare l'ospedale di Careggi, nel quale è ricoverato da domenica 1 dicembre. E che, scrive il Corriere, servirà anche per prendere tempo e capire come muoversi. Come riportato dal quotidiano, quella del defibrillatore esterno (e quindi removibile) è l'unica strada per essere dimesso e dare altro tempo ai medici.

Poi ci sarà da capire se sarà necessario applicare il defibrillatore sottocutaneo (l'apparecchio che si fece impiantare Eriksen e che non consentirebbe al calciatore di continuare a giocare in Italia), un'ipotesi che resta concreta, anche se andranno prima confrontati gli innumerevoli esami fatti in questi giorni. Bove è il primo a non avere fretta di scegliere, deciso a tentarle tutte per ritornare in campo. Intanto, lo scrive il Corriere Fiorentino, il classe 2002 si prepara a riabbracciare i compagni al Viola Park.