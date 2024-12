DIFESA SUI PEDALI: LA COPPIA RANIERI-COMUZZO ALZA IL MURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina di Raffaele Palladino riesce a vincere anche gare "sporche". È questa una delle qualità della squadra viola che, nonostante le difficoltà ad inizio stagione nel fare punti con avversari alla portata, ha avuto un incredibile miglioramento sotto l'aspetto del riuscire a portare a casa il risultato anche quando è in bilico in gara insidiose. Come a Genoa, a Como, a Torino e anche all'ultima in casa del Cagliari. Questo grazie soprattutto ad una cosa: alla fase difensiva.

Con sole 10 reti subite in 14 giornate, i viola condividono il primato della miglior retroguardia del campionato con Napoli e Juventus, dimostrando una compattezza che contraddistingue la coppia Ranieri-Comuzzo, ormai inamovibile e consolidata. Oltre alle avversarie precedentemente citate, anche Venezia ed Empoli si sono scontrate con la stessa impenetrabilità, in un campionato dove i gigliati hanno mantenuto la porta inviolata in ben 7 partite su 14, pari al 50% delle gare giocate.

La vera forza dei viola, però, emerge nella gestione dei secondi tempi, dove i numeri sono semplicemente impressionanti. In questa frazione di gioco, la Fiorentina ha subito un solo gol, quello di Pulisic del Milan, che peraltro non ha inciso sul risultato finale. Ancora più sorprendente è il dato degli ultimi trenta minuti di gioco: zero le reti concesse. Una dimostrazione evidente di come la squadra non solo sappia resistere, ma anche mantenere una concentrazione ai massimi livelli nei momenti decisivi delle partite.

Un altro aspetto che certifica la compattezza difensiva dei viola è la loro capacità di gestire i vantaggi. La Fiorentina è riuscita ad andare in vantaggio in 10 delle 14 gare disputate e in ben 9 di queste ha portato a casa la vittoria. L’unica eccezione è stata la sconfitta contro l’Atalanta, un dato che sottolinea quanto sia difficile per gli avversari ribaltare le partite contro una squadra così solida. Palladino è riuscito a costruire un meccanismo difensivo efficiente e affidabile, ha trovato un equilibrio importante in cui ogni elemento della squadra contribuisce a proteggere la propria porta. La Fiorentina grazie a questo sta tenendo il passo delle dirette concorrenti e sogna in grande.