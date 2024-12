FIO-LASK, Domani rifiniture e conferenze: il programma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giovedì la Fiorentina è attesa dal ritorno in campo in Conference League, contro il Lask. La squadra di Palladino si accinge a giocare la penultima gara di questo maxi-girone e domani vivrà la consueta giornata di vigilia, tra rifinitura al Viola Park e conferenza stampa dell'allenatore. Questa la nota del club in merito:

Domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 10:00, presso il proprio centro sportivo, si svolgerà l’allenamento di rifinitura del Lask. Alle ore 11:00, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Mister Palladino e di un calciatore della Fiorentina. Alle ore 18:45, infine, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore del Lask, Mister Schopp, ed un calciatore.