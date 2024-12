REPUBBLICA, Bove è stato operato: defibrillatore installato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come già noto ormai da ore, Edoardo Bove è stato operato questa mattina presso l'azienda ospedaliera di Careggi per l'installazione del defibrillatore sottocutaneo. Il centrocampista della Fiorentina, riporta il sito de la Repubblica, è entrato in sala operatoria alle 7:30 di stamani, l'intervento è andato a buon fine ed è stato eseguito dall’aritmologia dell’ospedale fiorentino, che ogni anno mette centinaia di dispositivi di quel tipo a pazienti con problemi cardiaci. Il calciatore si trova di nuovo in reparto.

Ieri la Fiorentina ha sottolineato che si tratta di un defibrillatore removibile e che Bove potrà decidere in futuro se tenerlo o meno. Ovviamente per toglierlo sarà necessario un piccolo intervento chirurgico, visto che il dispositivo è sottopelle. Si tratta di un tipo di device che non ha fili che raggiungono il cuore, quindi si toglie più facilmente ma comunque chirurgicamente. Intanto si aspettano i risultati dei tanti esami che sono stati fatti in questi giorni, in particolare per capire se il problema che ha colpito il calciatore sia di natura genetica oppure infiammatoria, conseguente a un’infezione che ha provocato una miocardite - conclude il quotidiano nella sua edizione digitale -.