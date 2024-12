KAYODE/2, Palladino grande tecnico. Si relaziona con tutti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell'intervista concessa oggi a Tuttosport, a seguito della vittoria del premio Best Italian Goden Boy - il miglior under 21 italiano in circolazione -, l'esterno viola Michael Kayode si è soffermato (tra le altre cose) anche sulla classifica della Fiorentina, guidata da Raffaele Palladino: "Ci tiene tantissimo a lavorare sull’aspetto mentale dei suoi giocatori. È molto bravo a relazionarsi con noi dentro e fuori dal campo. Un dettaglio che fa la differenza: ogni tanto fermarsi, staccare e parlare di tutto, meno che di calcio, può far bene. È un grande tecnico, ti invoglia a dare il massimo".

Prima le giovanili della Juventus, poi il prestito al Gozzano. Ma i bianconeri decisero di non scommettere più su di lei. Come la prese all’epoca?

"Subito non benissimo, ma è normale dopo sette anni trascorsi nello stesso contesto. Con il tempo ho iniziato a viverla come una sfida: un voler dimostrare di poter tornare a quei livelli. Mi ha dato la forza per poter arrivare dove sono adesso. Ecco perché il Golden Boy per me è un po’ il premio del riscatto".