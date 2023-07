ARGURIO A RFV, Parisi un acquisto top. E con Biraghi...

FirenzeViola.it

Intervenuto durante la trasmissione di RadioFirenzeViola, “Chi si Compra?”, Christian Argurio, direttore tecnico dell’NK Istra, ha parlato così dei principali temi di mercato legati alla Fiorentina: "Dipende dall’intelligenza di entrambi. Non posso avere dubbi sull’intelligenza di entrambi. Nonostante le questioni di campo Parisi, per la Fiorentina, è un grandissimo acquisto. È un segnale di voler alzare l’asticella. Italiano saprà gestire l’alternanza con Biraghi”.

Concorrenza con Biraghi?

“Quando si tratta di mettere in competizione due giocatori, il dirigente, di solito, analizza tutti gli aspetti. Penso che il problema Biraghi-Parisi non sia concreto, nessuna società vuole buttarsi la zappa sui piedi”.

Far passare i giorni serve per abbassare il pezzo in una trattativa?

“Il calciomercato è fatto di tantissime strategie, può darsi in alcune situazioni ci sia determinati fattori, tipo l’accordo con il giocatore, che potrebbero far rallentare i tempi e far sbollire la cosa. Queste sono tutte situazioni che si evolvono di giorno in giorno. Adesso con la questione del campionato arabo il mercato sta cambiando sempre di più”.

Asse Croazia-Stati Uniti?

“Il mercato croato è nel mirino dell’MLS. Molti giocatori che giocano nel campionato balcanico si stanno trasferendo in America. È un’altra asse aperta”.