PROGRAMMA, Il Nizza alle 14 poi ACF aspetta premiazioni

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sela Cup prevede domani la sfida tra Fiorentina e Nizza alle 14 (ora italiana) ma la squadra viola dovrà aspettare anche il finale della gara successiva tra Villarreal e Newcastle, secondo questo format che stila la classifica finale ai punti. (GUARDA QUI CLASSIFICA DOPO LE PRIME DUE GARE). Anche se per i viola sarà difficile vincere la Coppa (non impossibile visto che i punti vengono assegnati anche per i gol e dunque tutto può succedere) dovrà comunque aspettare la fine della seconda sfida per le premiazioni.