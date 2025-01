BIRAGHI, Bologna lo prenderebbe a zero e con ingaggio basso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Cristiano Biraghi è da tempo fuori dal progetto della Fiorentina e la dirigenza sta cercando per lui la migliore soluzione sul mercato. Grande estimatore dell'esterno è sempre Vincenzo Italiano, suo allenatore per tre anni e che lo riabbraccerebbe volentieri a Bologna. Però, riporta il Corriere dello Sport-Stadio, ai felsinei serve prima l'uscita di Lykogiannis. In tal caso, Sartori e Di Vaio accontenterebbero volentieri Italiano ma da una parte pretendono che l’ex capitano viola arrivi a Casteldebole a zero euro e da un’altra invitano lo stesso Biraghi a non chiedere la luna per l’ingaggio - chiosa il quotidiano -.