SERIE A, Il Napoli sbanca Bergamo: è 2-3 al Gewiss

Successo importante del Napoli in chiave scudetto nel match del sabato sera valido per la 21ª giornata di Serie A. A Bergamo gli azzurri hanno infatti battuto per 2-3 l'Atalanta grazie alle reti di Politano, McTominay e Lukaku che hanno annullato le reti nerazzurre segnate da Retegui e Lookman. Pronti via ed è la Dea a passare al 16' con l'attaccante italo-argentino ma nel primo tempo la squadra di Conte ribalta il match con l'esterno e lo scozzese. Nella ripresa Lookman fa 2-2 al 56' ma a 11' dalla fine Lukaku fa 2-3 di testa. Azzurri sempre più primi a quota 50 punti, Atalanta 3ª a quota 43.