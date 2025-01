FirenzeViola.it

Gioca d’anticipo Raffaele Palladino, e nel frattempo conferma tutte le doti dialettiche che inevitabilmente lo distanziano dal suo predecessore. La scelta di tornare alla conferenza stampa è già un’abitudine che arriva 48 ore prima di un match delicatissimo come quello contro il Torino, per il bisogno di riprendere a marciare in campionato, certo, ma anche per il momento della squadra e un po’ di tutta la Fiorentina.

Un confronto positivo

Il tecnico racconta di un confronto positivo nello spogliatoio che adesso dovrà tramutarsi sul campo in quello spirito di squadra che i viola avevano mostrato per due mesi ininterrotti. La striscia di vittorie tra campionato e Conference del resto era figlia di un’interpretazione dei diversi momenti della partita collettiva, condivisa, e se la difesa era salita fino in vetta alla serie A era anche grazie a una copertura che tutto il resto del gruppo garantiva, così come i gol di Kean non erano altro che espressione di una manovra supportata dal resto della squadra

Il richiamo di Pradè e la confessione di Ranieri

Insomma ancor prima del risultato la Fiorentina è chiamata a certificare quanto raccontato ieri dal tecnico in sala stampa, una ritrovata unità d’intenti che favorisca il ritorno a prestazioni diverse da quella di Monza. La chiave tattica è poi rappresentata dall’arretramento di Beltran, considerabile quel terzo centrocampista che tutti vorrebbero e dalla libertà concessa a Gudmundsson (ma sotto questo profilo sarebbe auspicabile anche un minutaggio più ampio nei confronti dell'islandese al quale di recente è stato perdonato molto poco) quasi che Palladino stesse preparando contromosse all’apatia di gioco che aveva causato il k.o. in Brianza, facendo finalmente affidamento sulla voglia di rivalsa di chi si è visto meno. Tra questi c'è da augurarsi possa ritrovare spazio un altro desaparecido come Pongracic, fosse solo per allargare una rosa che attende innesti dal mercato.

Il mercato sullo sfondo

Intanto il week-end di campionato arriva a rallentare le trattative del mercato, come da prassi. Nella settimana in cui la Fiorentina ha ribadito l’intenzione di proseguire nel corteggiamento a Luiz Henrique, con l’alternativa Man sempre nel mirino, sugli uscenti aumentano le pretendenti, come il Torino in arrivo a Firenze che attende di conoscere sviluppi sullo scambio Kouamè-Sanabria, o come i club francesi che tentano Ikonè molto di più delle prospettive statunitensi di Chicago. Questioni da affrontare certamente da lunedì, possibilmente in un clima più disteso dopo la gara di domani e con una condivisione di obiettivi rinforzata da una vittoria che manca ormai da troppo tempo.