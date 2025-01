RICHARDSON, Valuta l'addio. Sondaggio per Cristante

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il futuro di Amir Richardson alla Fiorentina è tutt'altro che scontato. A scriverlo stamani è il Corriere dello Sport - Stadio che spiega come l'ex Reims voglia giocare con più continuità e per questo sta valutando - assieme alla dirigenza viola - il da farsi in questa fine di gennaio. Parallelamente il club sta lavorando per trovare sul mercato un centrocampista che porti muscoli più che geometrie: nel mirino c'è anche Bryan Cristante della Roma.

Il classe '95 ha un contratto valido coi giallorossi per un altro anno e mezzo, e potrebbe fare al caso di Palladino. Ma per adesso sarebbe stato stato fatto solo un sondaggio per capire la fattibilità dell'affare.