GAZZETTA, Estro e fantasia: la Viola aspetta il vero Colpani

La Fiorentina aspetta ancora il vero Andrea Colpani. Lo ribadisce stamani La Gazzetta dello Sport, ribadendo che lo scorso anno, partendo dal centro-destra si accentrava e cercava il tiro a giro di sinistro, con grande incisività. Quest’anno la posizione in campo, nel 4-2-3-1, è un po’ diversa ma può comunque può far fruttare la sua visione di gioco per mandare in porta i compagni e inventare passaggi filtranti. Senza dimenticare l’importanza che può ricoprire per il centravanti Moise Kean.

Tutte qualità che i viola aspettano di veder sbocciare fino infondo perché, a parte la doppietta nella trasferta di Lecce, in questa stagione la sua esplosione è rimasta quasi inespressa. Raffaele Palladino ha spiegato bene che il giocatore fa un gran lavoro in fase di non possesso, ma che ad ora gli mancano gli ultimi 30 metri. La ricetta? Zero pressioni e molta fiducia. In questo momento Colpani sta soffrendo per ciò che non riesce ad esprimere e in allenamento raccontano di un calciatore che dà sempre tutto, con le gambe e con l’anima. La scintilla ora può scoccare grazie a qualche gol o assist per trasformarsi nell’uomo in grado di creare imprevedibilità, fino a diventare decisivo. Lo scorso anno a Monza è stato sempre in campo: 38 partite su 38 in Serie A e alla fine sono arrivati 8 gol (uno proprio contro il Torino) e 4 assist. La strada da seguire a Firenze sembra la stessa, serve soltanto pazienza.