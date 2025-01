LEADER STATUTO A RFV, Sanabria quest'anno deludente, gradirei lo scambio con Kouame

FirenzeViola.it

Il leader del gruppo musicale Statuto, Oscar Giammarinaro, grande tifoso del Torino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare dell'umore dei sostenitori granata in vista della sfida di domani a Firenze: "Ce la passiamo male perché i risultati sono deludenti e scadenti nonostante i primi fossero stati buoni. Non ci eravamo illusi perché frutto di circostanze fortunate e con l'infortunio di Zapata si sta scendendo sempre più in basso perché non c'è chi segni".

I granata sono reduci però da un buon derby mentre la Fiorentina ha perso male a Monza, che sfida sarà? "La Fiorentina è oggettivamente superiore, sulla carta non dovresti neanche giocare. Ma il derby ha fatto vedere un impegno determinante e la squadra non ha perso, è stato gratificante un pareggio con la Juve. Quello che si auspica è che i granata scendano in campo con lo stesso spirito anche se l'avversaria è diversa visto anche il gemellaggio. Ma loro danno tutto ma il livello è quello che è, tra gli attaccanti c'è solo Adams che possa fare gol. Non è un momento felice insomma per la nostra squadra"

Perché non c'è stato mai un salto in avanti dal Torino? "Quando c'erano giocatori che aggiungevano livelli notevoli di qualità viene regolarmente ceduto. Il livello resta dunque sempre mediocre. La lista è lunga, da Immobile a Bremer fino a Bellanova e Buongiorno... Almeno una volta venivano dal vivaio, ora neanche quello perché sono acquistati. Quest'anno stiamo scivolando perciolosamente verso il basso".

Scambio Kouame-Sanabria? Kouame è più punta di Sanabria che è stato abbastanza evanescente in questa stagione. Gradirei questo scambio anche perché ci serve un attaccante. Due anni fa Sanabria ha fatto bene, l'anno scorso benino ma ora è deludente. Non so se dipende da come lo utilizza il mister. Con Zapata aveva una funzione di appoggio e rendeva, ora serve la punta che finalizza".