NAZIONE, Ikoné ha rifiutato tutto. Resta l'ipotesi Paris FC

La Nazione, nelle sue pagine sportive, analizza il mercato della Fiorentina e spiega che la situazione Luiz Henrique è sempre la stessa da giorni. I dirigenti viola sono consapevoli che i 20 milioni più bonus offerti nelle scorse settimane non basteranno. Alzare la proposta, eventualmente, si potrebbe solo a patto di fare alcune cessioni, come Jonathan Ikoné a titolo definitivo. La pista più credibile per l’addio dell'ex Lille è quella del Paris Fc, club dove gioca l’amico Maxime Lopez. Sarebbero sei mesi in Ligue 2, ma con la prospettiva di una promozione a portata di mano. Scenario non escluso a priori dall’esterno viola, di certo non facilissimo da convincere a lasciare Firenze.

Finora Ikone ha rifiutato tutti gli interessi che sono arrivati per lui in questi giorni, da quello del Chicago Fire a quelli provenienti dall'Europa, come aveva fatto quest'estate con le squadre arabe. Vediamo se la pista che porta in patria, quella del Paris Fc, lo convincerà a lasciare la Fiorentina.