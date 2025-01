FIORENTINA, La Coppa delle Coppe del 1961/62 e il Torneo di Viareggio del 1992

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato la Coppa delle Coppe del 1962 e il Torneo di Viareggio del 1992. Nella Coppa delle Coppe la Fiorentina entrò in gara negli ottavi della competizione eliminando senza troppi problemi, nonostante la pericolosità degli avversari, gli austriaci del Rapid Vienna. Nonostante la qualificazione fosse già in cascina con il 3-1 dell'andata, a rimanere impresso nella memoria fu il 2-6 con cui i viola si imposero al ritorno grazie alla tripletta di Aurelio Milani e alle reti di Dell'Angelo, Jonsson e Hamrin. Il cammino della Fiorentina si interruppe soltanto in finale contro l'Atletico Madrid: in virtù del 1-1 maturato nel primo match, la finale fu rigiocata mesi dopo e nel secondo confronto a imporsi furono gli spagnoli con un netto 3-0. Il Torneo di Viareggio del 1992 si tratta dell'ultima competizione vinta dalla Fiorentina, un'edizione in cui i viola si imposero del segno di Giacomo Banchelli, capocannoniere con otto reti. Dopo un inizio complicato, dove arrivò una sconfitta contro la Dinamo Mosca, la Fiorentina fece un percorso netto fino alla finale dove incontrò la Roma. A vincere furono i ragazzi di Mimmo Caso per 3-2, con le reti di Giraldi, Banchelli su calcio di rigore e Beltrammi.

COPPA DELLE COPPE 1961-1962

Ritorno Ottavi di finale 22 novembre 1961

Rapid Vienna-Fiorentina 2-6 (Milani, Dell'Angelo, Jonsson, Milani, Hamrin, Milani)

TORNEO DI VIAREGGIO 1992

Finale 2 marzo 1992

Fiorentina-Roma 3-2 (Giraldi, Banchelli, Beltrammi)

