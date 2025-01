FIORENTINA-TORINO, Dove vedere la partita in TV

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 12:30 la Fiorentina torna in campo, al Franchi contro il Torino per la 21esima giornata di Serie A. Una partita fondamentale per le due squadre reduci da un periodo non bellissimo fatto di poche vittorie, per questo la sfida si annuncia piuttosto accesa. Fiorentina-Torino sarà in diretta televisiva esclusiva sulla piattaforma DAZN con il prepartita a partire dalle 12:15. Niente Sky dunque oggi. Per seguire la radiocronaca e tutti i commenti live alla sfida, c'è invece sempre Radio Firenzeviola che sull'APP e sul canale 92 del digitale terrestre seguiranno tutte le emozioni della sfida.