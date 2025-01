PECCI A RFV, Viola, fuori strada chi sognava scudetto

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di Viola Weekend, il doppio ex di Fiorentina e Torino Eraldo Pecci ha detto la sua sulla sfida di domani che vede contrapposti viola e granata: "La Fiorentina ha 32 punti, il Torino ha 22, per cui la favorita la dice la classifica. Se si pensava che la Fiorentina potesse lottare per il campionato, eravamo fuoristrada, perché i viola stanno facendo quello che dovevano fare. È vero che da qualche partita non fa risultati, però la Fiorentina è una buona squadra e quando tornerà ai suoi livelli, la squadra riuscirà a fare un buon campionato"

Palladino come poteva far fronte prima all'assenza di Bove?

"Penso ad esempio, mettendo un centrocampista in più, è stato un tema in questi giorni. A Firenze si parla molto del fatto che Palladino prosegua con questa mediana a due, con Richardson, con Adli, con Cataldi, che evidentemente non hanno quella fisicità che può arginare gli attacchi avversari e quindi magari servirebbe un centrocampista in più, più muscolare, come ad esempio Mandragora".