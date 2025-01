GUDMUNDSSON, È ballottaggio con Beltran: la situazione

FirenzeViola.it

Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, uno dei ballottaggi principali per la Fiorentina in vista della partita contro il Torino è quello che riguarda chi giocherà dietro Moise Kean. La rosea parla della situazione di Albert Gudmundsson che deve riprendere minutaggio ma a Monza è apparso in difficoltà e forse farlo subentrare sarebbe un'incognita, tanto più che Palladino ha affermato come si sia allenato alla grande in settimana. D’altra parte c’è Beltran che sta meglio dal punto di vista della condizione e a Monza è stato l’unico e incidere (da subentrato) con un rigore procurato e segnato.