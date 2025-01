MONZA, Stand-by coi viola per Marì. Stessa cosa Bondo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo punto sulle trattative della Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio affronta anche il capitolo difensore e scrive, come spiegato già su queste pagine, che l'operazione tra i viola e il Monza per Pablo Marì è al momento in stand-by. Rimane la stretta di mano virtuale col centrale spagnolo, che Palladino vorrebbe con se a Firenze, ma non c'è ancora la quadra tra Pradè e Goretti e il club di Galliani, che da canto suo spera di averlo in Brianza fino al termine della stagione per tentare la salvezza.

Lo stesso discorso vale per Warren Bondo, elemento che la Fiorentina ha messo nel mirino per rafforzare la mediana ma per il quale le condizioni sono le stesse relative a Marì.