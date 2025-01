TORINO, I convocati di Vanoli: quanti assenti a Firenze

FirenzeViola.it

Il tecnico Paolo Vanoli ha selezionato 20 calciatori per il match contro la Fiorentina, ventunesima giornata di Serie A in programma oggi all'Artemio Franchi alle ore 12:30. Numerose assenze per la squadra granata che dovrà fare a meno di Ciammaglichella, Ilic, Ilkhan, Schuurs, Vojvoda e Zapata per infortunio, oltre agli squalificati Linetty e Walukiewicz. Questa la lista completa:



Adams

Coco

Dalla Vecchia

Dembele

Donnarumma

Gineitis

Karamoh

Lazaro

Maripan

Masina

Milinkovic Savic

Njie

Paleari

Pedersen

Ricci

Sanabria

Sosa

Tameze

Vlasic

Yesin