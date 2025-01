KAYODE-IKONÉ, Il motivo per cui oggi sono assenti

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'avventura alla Fiorentina di Michael Kayode e Jonathan Ikoné potrebbe essere arrivata al capolinea. Come raccolto da Firenzeviola.it, il motivo per cui i due giocatori non sono stati inseriti nella lista dei convocati per la partita contro il Torino è da ricondurre alle tante voci di mercato che stanno interessando i due giocatori che in questa stagione hanno trovato davvero poco spazio con l'arrivo di Raffaele Palladino. Per questo il club avrebbe preferito non impiegare i due calciatori e lasciarli tranquilli in vista di eventuali sviluppi sul mercato.

Per il terzino classe 2004 si parla soprattutto di interessi dalla Premier League con il Brentford a guidare le fila per accaparrarsi le prestazioni del giovane italiano abile a mettersi in mostra la scorsa stagione ma chiuso da Dodo a Firenze, per quanto riguarda Ikoné invece la volontà è quella di tornare in patria ed è il Paris FC ad essere in pole position rispetto agli altri club che hanno mostrato interesse. Quali che saranno le destinazioni dei due calciatori, comunque, il dato incontrovertibile è che i due calciatori non saranno a disposizione oggi per il lunch-match del Franchi.