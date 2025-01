SPORTITALIA, Per Henrique pericolo Zenit. Kayode...

© foto di pietro.lazzerini

La Fiorentina continua a monitorare il mercato per l'esterno d'attacco, in particolare quello che porterebbe al Botafogo da Luiz Henrique. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportitalia, il club viola potrebbe dover fare i conti con lo Zenit. Stando quanto riportato Brasile, infatti, il club russo avrebbe offerto 35 milioni di euro per il Pallone d’oro Sudamericano, trovando la piena apertura dei brasiliani. Adesso la palla passa al giocatore. L'alternativa è Dennis Man.

Per quanto riguarda le cessioni, Kayode è in uscita con il Brentford sempre in pole. Si tratterebbe di un'operazione da 500 mila euro in prestito, con il club viola che vorrebbe mantenerne il controllo del cartellino.