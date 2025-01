MALDINI, Dopo i viola, il gol più veloce del Monza in A

FirenzeViola.it

Quello realizzato questo pomeriggio da Daniel Maldini contro il Bologna è il gol più rapido segnato dal Monza dall'inizio di una gara di Serie A: 3 minuti e 40 secondi. A sottolinearlo, dopo la sconfitta dei brianzoli sul campo dei rossoblù per 3-1, è il profilo X di Opta Paolo. Ricordiamo che Maldini, ex obiettivo di mercato viola, era andato prima di oggi in gol in questo campionato solo contro la Fiorentina, sia all'andata che al ritorno.