SKY, Fiorentina, chieste informazioni per Cristante

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ormai ribadito più volte, anche da FirenzeViola.it, Michael Folorunsho non sarà l'unico centrocampista che arriverà a Firenze nel corso di questa sessione di mercato. Gli uomini di mercato viola sono infatti impegnati nella ricerca di un mediano che possa portare muscolarità e a tal proposito, secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sarebbe stato un primo approccio con la Roma per Bryan Cristante (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE).

Al momento si tratta di una semplice richiesta esplorativa ma, qualora i giallorossi aprissero alla cessione, la trattativa potrebbe accendersi.