SERIE A, Il Bologna vince e supera i viola. Monza giù

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza si illude in avvio di gara al Dall'Ara ma il Bologna la ribalta velocemente: finisce 3-1. Maldini al 4' (secondo gol consecutivo in 5 giorni) come detto illude i brianzoli ma Castro e Odgaard tra il 22' e il 34'. pareggiano e poi portano in vantaggio il Bologna. Nella ripresa, al 69', Orsolini insacca in rete il cross di Lykogiannis e arrotonda il risultato.

Con la vittoria il Bologna scavalca momentaneamente i viola al sesto posto, con 33 punti mentre il Monza resta sempre più ultimo con 13 punti, a -6 dal quartultimo posto che vale la salvezza con una gara in più rispetto alle tre avversarie che hanno 19 punti.