FOLORUNSHO, DEBUTTO CON RUOLO A SORPRESA. GUD FAVORITO SU BELTRAN

Una scossa, definitivamente. Se l'aspettano i tifosi viola da parte della Fiorentina, che oggi contro il Torino - ore 12:30, diretta tv su Dazn - va a caccia del primo successo del 2025 dopo il solo punto raccolto nelle ultime cinque giornate. Rispetto alla formazione che è naufragata a Monza, Raffaele Palladino ha intenzione di fare almeno un paio di cambi, con la necessità di rispondere a due presupposti: fisicità ed equilibrio. E se ci dovrebbe pensare Mandragora in mezzo a dare più sostanza, sembra arrivato per Folorunsho il momento di partire dal 1'

L’ex Napoli sta bene, ha portato entusiasmo all’interno dello spogliatoio e - parola dell’allenatore - è pronto a dare una grande mano alla squadra. In tal senso tutto lascia pensare che dopo i 20’ abbondanti di lunedì in Brianza il centrocampista contro i granata possa figurare per la prima volta nell’undici di partenza. Già, ma in quale ruolo? Nella parte finale della sfida giocata all'U-Power, il numero 90 ha giocato da interno di centrocampo eppure, nell’ottica dell’allenatore, il classe ’98 è stato preso per giocare nella zolla che fino a dicembre è stata di Bove: la sensazione è che oggi Folorusho verrà dirottato proprio sull’esterno sinistro, con compiti però anche di interdizione.

Assieme ad Adli in mediana, spazio probabilmente a Mandragora. Non sembrano esserci invece grossi dubbi per quanto riguarda il resto della formazione: nonostante il rendimento poco brillante, Palladino sembra orientato a confermare davanti a De Gea il classico quartetto formato da Dodo, Comuzzo, Raniri e Gosens. Sulla trequarti Colpani parte ancora in vantaggio su Ikoné (alle prese con voci di mercato che lo stanno distraendo), mentre Gudmundsson pare favorito su Beltran.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 8 Mandragora; 23 Colpani, 10 Gudmundsson, 90 Folorunsho; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 33 Kayode, 65 Parisi, 5 Pongracic, 22 Moreno, 14 Valentini, 24 Richardson, 11 Ikoné, 7 Sottil, 99 Kouame, 9 Beltran.

Allenatore: Palladino.

TORINO (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 16 Pedersen, 13 Maripan, 23 Coco, 24 Sosa; 61 Tameze, 28 Ricci; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 7 Karamoh; 18 Adams.

A disposizione: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 5 Masina, 21 Dembelé, 66 Gineitis, 72 Ciammaglichella, 80 Balcot, 92 Njie, 9 Sanabria.

Allenatore: Godinho (Vanoli squalificato).