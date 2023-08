SELA CUP, Ecco la classifica dopo le prime due partite

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si sono concluse le prime due gare valide per la Sela Cup. La Fiorentina è uscita sconfitta per 2-0 dal St James's Park contro il Newcastle; Nizza e Villarreal invece si sono spartite il bottino, 1-1 al termine dei 90 minuti, e si sono portate a casa 2 punti. Il format prevede infatti 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e un punto per ciascun gol segnato. Di seguito la classifica del torneo:

Newcastle 5

Nizza 2

Villarreal 2

Fiorentina 0