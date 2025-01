PABLO MARI LEGATO AL DESTINO DI PALLADINO

FirenzeViola.it

Pablo Marì per dare forza all'allenatore. E' questo l'intento della Fiorentina con la quale viene fatta l'operazione per il difensore del Monza rallentata però dalle situazioni dei club, di improvviso crollo quella della Fiorentina, di speranze riaccese per la salvezza quella del Monza. Per questo per ora la trattativa è ferma, con il giocatore che non è stato convocato per Bologna non tanto per il mercato quanto per l'infortunio patito nel primo tempo contro la Fiorentina. Tutti e due gli allenatori ora avrebbero bisogno di lui insomma.

Regalo per Palladino Pablo Marì è in scadenza e non ha per ora rinnovato, a febbraio sarà così libero di accordarsi con qualunque club ma la Fiorentina, pur avendo diversi centrali in panchina, sarebbe disposta ad accontentare ora il tecnico che lo ha chiesto espressamente perché sa interpretare a memoria il suo gioco. A fronte di un conguaglio per il Monza, o un giocatore viola sul piatto della bilancia.

Stessa spiaggia stesso mare L'accordo con il difensore spagnolo sarebbe invece di dargli lo stesso ingaggio percepito a Monza (non poco comunque) e fare un contratto di un anno e mezzo, pareggiando insomma proprio quello di Palladino. Che ha a disposizione la gara di domani e con la Lazio (a patto che domani non succeda l'irreparabile) per risollevarsi dal trend negativo intrapreso a dicembre, ricambiando la fiducia espressa a gran voce dal presidente Commisso, e proseguendo così il suo cammino in viola con il supporto anche di nuovi giocatori che stanno arrivando dal mercato, compresi quelli di suo gradimento appunto.