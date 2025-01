RFV, Le nostre dirette riprenderanno domani dalle 10!

FirenzeViola.it

Riprenderà domani mattina il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 10 alle 12 Francesco Benvenuti e Samuele Fontanelli vi guideranno, con un ricco pre-partita, alla sfida in programma alle 12:30 al Franchi tra la Fiorentina e il Torino mentre da mezzogiorno inizierà la trasmissione cardine del giorno in cui gioca la squadra viola, ovvero "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua in studio e la voce di Andrea Giannattasio dal Franchi per il racconto della partita tra viola e granata. A seguire un lungo post-partita con le voci dei protagonisti in campo, degli opinionisti e tanto spazio all'interazione con i nostri ascoltatori!

