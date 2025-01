COR.FIO., Palladino, settimana che può lasciare il segno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Garantisce Palladino", è il titolo che il Corriere Fiorentino dedica oggi all'allenatore viola, reduce da una settimana pesante, di quelle che possono lasciare il segno. Positivo o negativo starà alla Fiorentina deciderlo e con essa Palladino, chiamato a invertire un trend da un solo punto raccolto nelle ultime cinque giornate. Una situazione inattesa, certo, perché la striscia di otto vittorie consecutive si è interrotta a metà dicembre, ma il calcio è materia volubile e sono bastati poco più di trenta giorni per rimettere tutto (o quasi) in discussione. Fiorentina-Torino, insomma, non sarà una partita come le altre. Il primo a saperlo è l'allenatore, soprattutto dopo la sconfitta di Monza. Con questa prospettiva il tecnico viola nella conferenza stampa di ieri ha riavvolto i fili di una settimana composta da tre stelle polari: la coesione con il gruppo, l’armonia con la società e il campo.

Il tecnico viola sa di giocarsi tanto contro il Torino e con lui tutto il gruppo, a maggior ragione dopo le esternazioni post Monza del d.s. Pradè: «Il direttore voleva scuotere l’ambiente: ho un grande rapporto con lui, c’è fiducia reciproca e sintonia, ha esperienza e parla sempre con fare costruttivo e per il bene della Fiorentina». A proposito di fiducia, Palladino ha svelato anche il contenuto della telefonata avuta con il patron Commisso subito dopo il k.o. di lunedì scorso: «È stato un dialogo molto piacevole, il presidente è una persona di grande spessore umano, ha ribadito stima e fiducia nei miei confronti. Non mi faccio distogliere dalle voci». Poi ha aggiunto: "Ma so che io per primo devo dare qualcosa in più".