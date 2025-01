PECCI, Scambio Kouame-Sanabria? Ci guadagnano i viola

FirenzeViola.it

Il grande doppio ex di Torino e Fiorentina Eraldo Pecci è tornato a parlare al Corriere Fiorentino della sfida in programma oggi al Franchi: "Trovo curioso il crescente giustificazionismo che da tempo accompagna i tecnici. Se ci sono tanti infortunati nella rosa si parla di sfortuna, se invece le riserve per caso funzionano è merito esclusivo di chi va in panchina. Così mi sembra troppo facile per chi ha delle responsabilità tecniche. Scambio Kouame-Sanabria? Penso che ci possa guadagnare la Fiorentina: il paraguaiano ha molta tecnica, anche se il rapporto con il gol è abbastanza complicato".

Sulla partita di oggi: "Indecifrabile un po' come all'andata, quando la Fiorentina vinse con un'unica azione pericolosa propiziata da una disattenzione di Maripan, sfruttata alla grande da Kean".