MAN, La Viola ha pronti 12 milioni: e lui ha già detto sì

Da giorni la Fiorentina sta iniziando a cautelarsi qualora non andasse in porto l'affare per Luiz Henrique e l'alternativa cerchiata dalla dirigenza viola porta a Dennis Man. L’esterno del Parma gradirebbe eccome il trasferimento in viola e trovare un accordo sullo stipendio non sarebbe un problema, al ragazzo piacerebbe trasferirsi a Firenze purché gli sia aumentato l'ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione. I ducali valutano il giocatore 15 milioni di euro, mentre 12 più bonus sarebbe l'idea iniziale della società viola. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.