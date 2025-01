RFV, Le trasmissioni in diretta di oggi: si inizia alle ore 10

Giornata di partita per la Fiorentina e per Radio Firenzeviola, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it disponibile su APP o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Le trasmissioni in diretta oggi cominciano alle ore 10, con il Viola Weekend condotto da Francesco Benvenuti e Samuele Fontanelli in vista dell'avvicinamento a Fiorentina-Torino. Alle 12 sarà il turno di Se Fosse Sempre Domenica con Lorenzo Di Bendetto in studio assieme a Chiara Andrea Bevilacqua. La sera torna poi Domenica Viola.

