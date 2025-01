TOTOFORMAZIONE, FOLO AL POSTO DI CHI? E GUD È IN VANTAGGIO

FirenzeViola.it

Sono pochissimi i dubbi che Raffaele Palladino si porta dietro a poche ore dalla sfida della sua Fiorentina contro il Torino, calcio d'inizio alle ore 12:30 all'Artemio Franchi di Firenze. Non certo in porta, dove De Gea è ormai stabilmente il titolare, al pari dei quattro in difesa che saranno ancora una volta Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens.

Qualche defezione a centrocampo comporta scelte diverse rispetto a Monza in questo reparto, dove dovrebbe tornare Mandragora a dare man forte ad Adli, chiudendo subito così l'esperimento Richardson che in Lombardia non ha certo brillato. L'unico dubbio leggendo la probabile formazione della Fiorentina dai quotidiani riguarda la posizione del nuovo arrivato Folorunsho: il Corriere dello Sport lo piazza a destra, al posto di Colpani lasciando Sottil a sinistra. Tutti gli altri invece vedono l'ex Napoli al posto del numero 7 sulla sinistra.

Davanti tutti i quotidiani scelgono Gudmundsson piuttosto che Beltran dietro a Kean. Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Torino secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean.

TuttoSport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

La Repubblica (Firenze) (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.