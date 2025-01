REP.FI, Viola precipitata, ma ingeneroso parlare di esonero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sulle colonne odierne de la Repubblica (ed. Firenze), il collega Stefano Cappellini ha analizzato il momento della Fiorentina con un fondo dal titolo: "Lo spogliatoio tra leggende e possibili facce nuove". Questo un estratto: "Le dichiarazioni dopo Monza di direttore sportivo, allenatore e giocatori hanno aperto molte domande e fornito zero risposte. In compenso, hanno alimentato voci e leggende sui guai dello spogliatoio viola, vai a sapere quanto fondate. Forse gestire in privato certe faccende avrebbe aiutato a risolverle, ma ormai è andata così e il paradosso è che la Fiorentina fresca reduce del record di vittorie consecutive in campionato è già precipitata: ambiente sull’orlo di una crisi di nervi e mister a rischio esonero, nonostante le smentite.

[...] Tra i tifosi c’era chi invocava l’esonero di Palladino addirittura già dopo il 2-0 di Maldini. Un po’ ingeneroso, onestamente, per quanti errori possa aver commesso, e ne ha certamente commessi, il primo dei quali è – a giudizio di molti – non aver saputo coinvolgere un numero ampio di giocatori nelle rotazioni. Risultato: rosa spaccata in un gruppo di 12-13 titolari e una decina di fantasmi o poco più".