NAZIONE, Bologna ha preso informazioni su Pongracic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Marin Pongracic è uno dei punti interrogativi di questa stagione della Fiorentina. L'esborso estivo per prelevarlo dal Lecce vedeva il croato come il naturale sostituto di Nikola Milenkovic, ma tra infortuni e cambi di modulo il suo impiego finora è stato davvero col contagocce. Ciononostante, scrive La Nazione, gli estimatori non mancano sul conto del croato. Ovviamente per un prestito, che la Fiorentina potrebbe anche valutare per provare a rilanciarlo in vista della prossima stagione. Il Bologna si è informato nei giorni scorsi, ma è fondamentale in tal senso l’uscita di Erlic.