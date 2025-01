TORINO, Out Vojvoda, a Firenze con diverse assenze

FirenzeViola.it

Il Corriere di Torino, nelle sue pagine di oggi, fa il punto sulla squadra di Vanoli verso la gara di domani con la Fiorentina. Se la nota lieta dal Filadelfia è il rientro di Gineitis, la brutta tegola è invece l’infortunio di Vojvoda. Il laterale kosovaro ha rimediato una lesione al polpaccio che lo terrà ai box alcune settimane. A complicare i piani dell’allenatore c’è l’assenza dello squalificato Walukiewicz: proprio il polacco, nei minuti finali del derby, era andato a ricoprire quel ruolo.

In casa granata si apre così un ballottaggio tra Pedersen e Dembele. L’ex Sassuolo rappresenta la soluzione più offensiva: nelle ultime settimane Vanoli lo ha spesso impiegato da esterno alto, arretrandolo sulla linea dei difensori solamente nei momenti di maggiore spinta della squadra. La principale alternativa è il giovane Dembele, ritenuto più difensivo: spesso schierato come braccetto di destra, aspetta ancora la prima occasione da titolare in stagione. Sullo sfondo la candidatura di Lazaro, che sta convincendo in posizione più avanzata e viaggia verso la conferma nel quartetto d’attacco.

La notizia positiva per Vanoli riguarda invece il centrocampo. Gineitis ha smaltito la dura contusione al ginocchio rimediata a fine dicembre e tornerà tra i convocati. Un rientro prezioso, date le assenze dell’infortunato Ilic e dello squalificato Linetty. Il favorito per una maglia da titolare al fianco di Ricci resta Tameze, verso il ritorno dal 1’ due mesi dopo l’ultima volta.