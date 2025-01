FORMAZIONE, Folorunsho dal 1'. Dubbio Beltran-Gud

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra anche sulla probabile formazione che potrebbe schierare domani Palladino contro il Torino, scrivendo che la sua “missione” (della squadra) è di recuperare la Fiorentina dallo stato di crisi tecnica e di rendimento che ha prodotto un punto soltanto nelle ultime cinque partite. Nel segno ancora del 4-2-3-1, con la difesa tipo Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens a protezione di De Gea, ma una novità grossa c’è e insieme a quella c’è un dubbio di peso. La novità è rappresentata da Folorunsho che dopo il debutto immediato a Monza per una buona fetta di gara adesso si prende un posto da titolare, forse a centrocampo accanto ad Adli visto e considerato che Cataldi è ancora alle prese con un problema fisico, forse all’ala dove lo stesso Palladino l’ha fatto immaginare inquadrando tatticamente l’ex Napoli, e lo deciderà la rifinitura odierna, mentre il dubbio riguarda il ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran ovviamente alle spalle di Kean.

Se il parametro di scelta fosse proprio la trasferta in Brianza non ci sarebbe storia a favore del sudamericano che è entrato col piglio giusto, ma nel mezzo c’è stata una settimana e ci sono motivazioni che l’ex Genoa può e deve aver ritrovato per poter incidere nel discorso di partenza come ruolo e qualità gli impongono, dopo invece aver confermato sempre a Monza di attraversare un periodo opaco non soltanto sotto il profilo tecnico (di suo strano). Il ballottaggio come il dubbio sarà risolto dall’ultimo allenamento prima del Torino e comunque la questione non cambia per uno o l’altro singolo calciatore.