INFANTINO, A Trump: "Grazie per il sostegno alla Fifa"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Ho avuto l'onore di incontrare il Presidente degli Stati Uniti @realdonaldtrump a Mar-a-Lago in Florida in vista del suo imminente insediamento. Abbiamo discusso della Coppa del Mondo per Club FIFA di quest'estate e della Coppa del Mondo FIFA del 2026, due tornei veramente globali che gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo fondamentale nell'ospitare": così, in un post pubblicato su Instagram, il presidente della Fifa, Gianni Infantino. "Grazie, signor Presidente, per il suo tempo e per il sostegno alla FIFA nei prossimi mesi - scrive Infantino, che ha anche postato una foto - L'America accoglie il mondo e il calcio unisce il mondo" (ANSA).