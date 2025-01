MAN, Vuole alzare l'ingaggio. Viola studia 12 mln al Parma

FirenzeViola.it

Da giorni la Fiorentina sta iniziando a cautelarsi qualora non andasse in porto l'affare per Luiz Henrique, vero obiettivo di Pradè e Goretti ma allo stesso tempo molto complicato da raggiungere. E da ore l'alternativa cerchiata dalla dirigenza viola porta a Dennis Man. L’esterno del Parma gradirebbe eccome il trasferimento in viola e trovare un accordo sullo stipendio non sarebbe un problema, al ragazzo piacerebbe trasferirsi a Firenze purché gli sia aumentato l'ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione.

Se in settimana nuova non ci saranno evoluzioni ancora sul fronte Luiz Henrique, la Fiorentina - scrive il Corriere dello Sport-Stadio - si presenterà in Emilia Romagna con un'offerta vera e propria: i ducali valutano il giocatore 15 milioni di euro, mentre 12 più bonus sarebbe l'idea iniziale della società viola. L'esterno rumeno ha un contratto valido fino al 2027, ma questo non toglie che possa partire già nella finestra di mercato attuale.