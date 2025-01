BOCCHETTI, Bene con la Fiorentina ma concentrati su oggi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Monza, Salvatore Bocchetti, prima della gara con il Bologna che si sta giocando in questi minuti, a Dazn è tornato sulla gara vinta lunedì contro la Fiorentina: "Per noi era fondamentale: essere ultimi vuol dire avere cattiveria e carica giusta per affrontare le gare. E' stata una buona prestazione ma dobbiamo accantonare però quella gioia perché contro abbiamo una grande squadra".