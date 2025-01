KOUAME-SANABRIA, Si può chiudere tra oggi e domani

FirenzeViola.it

Tra oggi e domani può esserci una svolta sul fronte Kouame-Sanabria. Lo riporta il Corriere dello Sport - Stadio sottolineando come la Fiorentina abbia già in mano un accordo di massima con il Torino per il trasferimento dell'ivoriano in Piemonte, in cambio del centravanti ventottenne paraguaiano. Entro breve sarà Kouame a sciogliere le riserve e fare in modo che tutti i pezzi del puzzle si incastino nella maniera giusta.

La prospettiva di giocare in maglia granata affascina l'attaccante ivoriano. Sanabria invece ha già ceduto alla corte dei viola e aspetta solo indicazioni dal proprio club per trasferirsi a Firenze e provare a rilanciare una carriera che si è un po' inceppata proprio dopo l'infortunio di Zapata e il possibile spazio a Torino. La gara di oggi permetterà alle due società di abbozzare un confronto di mercato, conclude il quotidiano.