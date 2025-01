BONDO, Va ko dopo 39': Bocchetti: "Speriamo bene"

FirenzeViola.it

Problema fisico per l'obiettivo di mercato viola Warren Bondo: il centrocampista francese del Monza, al 39' della sfida odierna contro il Bologna, ha avvertito un problema fisico che lo ha costretto al cambio (al suo posto è entrato Vignato). Questo il commento del tecnico dei brianzoli Salvatore Bocchetti nel post partita: "Lui ha detto che aveva male dietro la coscia. Spero non sia nulla di grave. Sappiamo quanto è importante per noi..." Anche la Fiorentina, che segue da tempo il 2003, segue la cosa con interesse...