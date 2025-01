QUI TORINO, Stamani la decisione su Pedersen terzino

FirenzeViola.it

La decisione finale su chi sarà il terzino destro che dovrà sostituire Vojvoda contro la Fiorentina (Vojvoda out per un mese, lesione a un polpaccio) Vanoli la prenderà solamente questa mattina, scrive Tuttosport: il principale candidato è Pedersen, che ha messo però in allarme il tecnico a causa di un colpo all’anca subito nell’allenamento di venerdì. La decisione l’allenatore la prenderà dopo l’ultimo test che il norvegese eff ettuerà questa mattina: le sensazioni che fi ltrano sono comunque positive