LA STAMPA, Lunedì summit decisivo Kouamé-Sanabria

Il possibile scambio che vedrebbe protagonisti Antonio Sanabria e Christian Kouamé è preso in esame anche dalle pagine odierne de La Stampa. Il quotidiano torinese scrive infatti che domani al Franchi le dirigenze di Torino e Fiorentina riparleranno dell'affare. Lunedì dovrebbe andare in scena un summit decisivo per lo scambio di attaccanti con l'ex Genoa che appare vicino al trasferimento.

Inoltre, prosegue il giornale piemontese, il Toro lavora a un tris di rinforzi. Oltre a Kouamé, nel mirino ci sono anche Beto e Casadei, vecchio obiettivo anche della Fiorentina. Per il centrocampista classe 2003 ballano 5 milioni con il Chelsea: l'offerta è di 10 milioni con percentuale di rivendita molto alta, la chiave è aumentare la parte fissa. Stessa distanza che c'è per Beto con l'Everton, sceso nelle pretese a 20 milioni. L'alternativa è sempre Simeone del Napoli.