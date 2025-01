DAL BRASILE, L.Henrique allo Zenit, è fatta per 35 mln

© foto di pietro.lazzerini

Scossone di mercato a sorpresa in questo sabato sera: Luiz Henrique sembra ormai a un passo dallo Zenit San Pietroburgo. La notizia arriva dal Brasile e più precisamente dal portale Planeta do Futebol. Secondo quanto riportato, l’affare tra il Botafogo e lo Zenit per l'esterno classe 2001 (cercato a lungo anche dalla Fiorentina) sarebbe stato chiuso sulla base di ben 35 milioni di euro con lo scambio dei documenti attualmente in corso. Si tratta - precisa la testata - della cessione più costosa della storia del club bianconero.